Guerra de bolas de fogo marca festa em El Salvador

Jovens salvadorenhos tomaram parte em uma guerra de bolas de fogo para lembrar a erupção de um vulcão em 1922, que afugentou todos os moradores da cidade de Nejapa. As bolas de fogo nesta festa de Nejapa, que inclui também uma exibição de fogos de artifício, são feitas com panos encharcados de gasolina. Os moradores procuram se proteger com uma luva especial. O simbolismo é religioso. As bolas de fogo simbolizam a lava expelida pelo vulcão. A cidade fica a 30 quilômetros da capital, San Salvador.