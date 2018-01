Guerra de preços em redes continua, diz Nokia Siemens

Uma ferrenha guerra em contratos de fornecimento de equipamentos para redes de telecomunicações continua, com a Ericsson e Huawei agressivamente reduzindo preços, afirmou o vice-presidente financeiro da Nokia Siemens Networks, Eric Simonsen. A Nokia Siemens desistiu de uma série de contratos enquanto se foca em melhorar margens de lucros e geração de caixa, disse o executivo. "No caso da Ericsson, a visão deles parece ser diferente, eles continuam seguindo a Huawei, até onde nós podemos ver, em termos de loucura de preços", disse Simonsen durante o Reuters Technology, Media and Telecoms Sumit, em Paris, nesta quarta-feira. Ericsson, Nokia Siemens e Alcatel-Lucent são os principais nomes no mercado de equipamentos de telecomunicações, mas têm sido cada vez mais desafiadas por fornecedores chineses que incluem a Huawei e ZTE nos últimos anos. Simonsen disse que a Huawei está buscando "participação de mercado a qualquer custo". A Ericsson tem afirmado que a competição de preços pode diminuir e muitos observadores do setor esperavam que a essa altura o mercado estivesse equilibrado. Quando perguntado se o mercado ficou mais saudável, Simonsen afirmou: "O mercado eu não sei. Nossos negócios, sim."