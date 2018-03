Guerra de traficantes mata três no Complexo da Maré Três traficantes morreram hoje após uma troca de tiros entre traficantes das Favelas Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, que integram o Complexo da Maré, no Rio. Segundo informações da delegacia, os homens de Nova Holanda invadiram a outra favela, por volta das 15 horas. Os bandidos e outras duas pessoas foram levadas ao Hospital Geral de Bonsucesso (HGB). O delegado titular da 21ª DP (Bonsucesso), Aldari Viana, e policiais já estão no local, com apoio do Caveirão, carro blindado da polícia.