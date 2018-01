Guggenheim e Google promovem concurso de arquitetura online

Para comemorar a data de aniversário do arquiteto Frank Lloyd Wright (8/6/1867-9/4/1959), que projetou a unidade nova-iorquina do Guggenheim, o museu promove, em parceria com o Google, o concurso online Design It: Shelter Competition, uma competição de desenhos 3-D feitos no Google SkechtUp e no Google Earth. O torneio é uma extensão da exposição Learning by Doing (aprender ao fazer), em cartaz no centro de educação artística do museu, com projetos, fotos e modelos de abrigos feitos por estudantes da escola de arquitetura Frank Lloyd Wrigh. Ao longo dos últimos 70 anos, os alunos dessa escola foram desafiados a desenhar, construir e morar em pequenos abrigos cravados na paisagem das unidades da escola, localizadas no Arizona e em Wisconsin. A proposta do abrigo é convidar o aluno a levar em conta, ao fazer um projeto, as necessidades humanas, como segurança e conforto, ao mesmo tempo em que considera a relação entre a arquitetura e o ambiente que a cerca. E a proposta do concurso é estender esse convite a todos, profissionais ou amadores. As inscrições vão até 23 de agosto. Os dez finalistas serão escolhidos por alunos da escola de arquitetura. O público pode votar entre 7 de setembro e 10 de outubro. Os vencedores, um eleito do público e outro escolhido por um júri especializado, serão anunciados em 21 de outubro.