Guia de sites O que é um site acessível? É uma página construída de forma a permitir que deficientes visuais possam ter acesso às suas informações. Exemplos: que permita navegar pelo site apenas pelo teclado, que tenha um bom nível de contraste entre o fundo e o texto, que as letras apresentem um tamanho de fonte razoável e que não utilize muitas imagens (e, caso o faça, tenha um texto opcional descrevendo-as). Abaixo, alguns exemplos de sites dedicados a pessoas com deficiências. BENGALA LEGAL Página pessoal de MAQ. Traz artigos e notícias sobre cegos, pessoas com deficiência, inclusão social e digital. Traz dicas também de como construir um site acessível. (www.bengalalegal.com) DEFICIENTE ONLINE Mural de empregos e vagas para as pessoas com algum tipo de deficiência. (www.deficienteonline.com.br) REDE SACI Projeto da USP/CECAE que é uma rede de comunicação para ajudar portadores de deficiências. (http://saci.org.br) VEZ DA VOZ ONG dedicada a questões relativas a pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou mental. Produz o noticiário Telelibras. (www.vezdavoz.com.br) MARA GABRILLI Site da vereadora paulistana Mara Gabrilli. Tetraplégica, ela é conhecida por lutar pelos direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. (www.vereadoramaragabrilli.com.br) DISDEFICIÊNCIA Blog coletivo dedicado a refletir sobre questões relacionadas a inclusão/exclusão. Ensina como deixar seu blog acessível. (http://blog.disdeficiencia.net) CLAREOU Buscador de sites acessíveis. (www.clareou.com.br) SAL E LUZ Audioteca que traz um catálogo de audiolivros para o deficiente visual. (http://audioteca.org.br) AMPUTADOS VENCEDORES Site de notícia e artigos dedicados à vida dos amputados (www.amputadosvencedores.com.br)