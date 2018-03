Guilherme desfila como destaque da Pérola Negra O cantor Guilherme, da dupla sertaneja Guilherme & Santiago, prepara-se para desfilar pela Pérola Negra, que vai homenagear a cidade de Jaguariúna, no interior paulista. A cidade é conhecida como a Capital do Cavalo, pois há 19 anos realiza uma tradicional festa de peões e faz parte do circuito nacional de rodeios. "É uma homenagem importante à cidade e ao povo sertanejo", disse Guilherme que virá como um dos destaques do quarto carro da escola. Ele destacou que a cultura caipira está cada vez mais próxima dos grandes centros. O cantor disse não estar preocupado com o desfile: "Se fosse um show meu, aí sim, eu estaria nervoso."