Guiné aprova proposta de cassar concessões de BSGR e Vale, diz fonte

"O gabinete aprovou as recomendações do comitê técnico", disse à Reuters a fonte, que pediu para não ser identificada, depois de reunião da cúpula do governo.

A recomendação foi feita em relatório emitido na semana passada, que acusava a BSGR de obter os direitos de concessão por meio de corrupção. A BSGR, braço de mineração do bilionário israelense Beny Steinmetz, negou as alegações e disse que irá buscar arbitragem internacional.

(Por Saliou Samb)