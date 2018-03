Guiné assina acordo com Rio Tinto e Chinalco para projeto de US$20 bi A Guiné assinou nesta segunda-feira um acordo com a Rio Tinto, a Chinalco ??e com a International Finance Corporation estabelecendo condições para o investimento de infraestrutura para reviver um projeto gigante de 20 bilhões dólares do projeto de minério de ferro de Simandou.