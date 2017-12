Guiné Equatorial substitui Marrocos como sede da Copa Africana de Nações

Marrocos queria adiar o torneio devido a temores de disseminação do vírus Ebola, mas a CAF rejeitou o pedido e retirou a competição do país do norte da África, na terça-feira.

Guiné Equatorial, país produtor de petróleo e que tem o espanhol como idioma, cosediou a Copa Africana de Nações de 2012 com o vizinho Gabão, mas agora vai realizar sozinho o torneio de 16 times entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro.

O país, no entanto, possui apenas dois estádios grandes, na capital Malabo e em Bata.

Ainda não está claro se o novo país-sede vai disputar a competição. A seleção de Guiné Equatorial foi desclassificada das eliminatórias por irregularidades.

(Reportagem de Mark Gleeson)