Guitarra para tablets A nova guitarra Squier Strat, da Fender, vem com uma conexão mini-USB que permite conectá-la a tablets, PCs e smartphones, incluindo aparelhos com o sistema da Apple, o iOS. A partir do aplicativo GarageBand, é possível gravar e editar o som da guitarra. Ela também tem uma entrada para fone de ouvidos e é vendida pela Apple Store por US$ 199,95 (cerca de R$ 412).