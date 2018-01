Guru do videogame se volta à música interativa

O criador de videogames japonês Shigeru Miyamoto, conhecido como "o padrinho dos videogames", atingiu um novo mundo com "Wii Music", na expectativa de atrair novos jogadores e realizar suas ambições musicais frustradas. Miyamoto, o criador de títulos de sucesso como "Mario", "Donkey Kong" e "Nintendogs", disse que o "Wii Music" era parte do plano original da Nintendo para apresentar os videogames do console Wii a uma audiência casual, que de outra forma poderia não jogar videogames. "Quando criamos o Wii, identificamos áreas que poderiam atrair todas as pessoas de uma casa", disse Miyamoto à Reuters. "Uma delas era o esporte, outra a boa forma física e a terceira era a música." O "Wii Sports" é o título distribuído em companhia do console Wii, hoje o mais popular sistema de videogames do mundo. Miyamoto lançou o "Wii Fit" no começo do ano. O jogo vem com uma plataforma sobre a qual os jogadores fazem ginástica e exercícios de ioga. Em seguida, Miyamoto passou a dedicar esforços ao "Wii Music," para aproveitar o gênero de videogames musicais, inexistente cinco anos atrás e hoje um dos mais populares. Para Miyamoto, 55, o jogo também representa uma missão pessoal, já que ele sempre abrigou ambições musicais. Nos últimos 30 anos, quando não estava envolvido na criação do mais famoso encanador do mundo, Mario, ou em produtos que revolucionaram o aspecto demográfico dos videogames, como o Wii e o DS, Miyamoto dedicou seu tempo a aprender a tocar instrumentos musicais, como saxofone. "O Wii Music é uma resposta à minha longa vida como um músico incompetente", disse Miyamoto. "O único problema que nunca consegui resolver é que, embora eu desejasse ser bom o bastante para tocar diante de uma platéia, jamais considerei que tocasse suficientemente bem." Miyamoto criou o "Wii Music" para que quatro jogadores possam formar uma banda virtual e tocar qualquer das 50 canções do jogo, entre as quais sucessos pop como "Every Breath You Take", "Material Girl" e até s canção-tema de "Super Mario Bros".