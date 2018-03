H1N1: SP fornece remédio mesmo com receita particular

Segundo a coordenadora do Centro de Controle de Doenças, Rosa Nakazaki, apesar de o registro de mortes ter crescido 233% (foram nove no ano passado), a situação está sob controle.

A infectologista Nancy Bellei, da Unifesp, diz que a diferença deste ano em relação ao ano passado é que a epidemia se adiantou. "Normalmente, esperamos os primeiros casos para fim de maio, com pico em junho, julho. Mas tivemos casos já em abril." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.