Há 12 voos internacionais e 58 domésticos com atrasos

Dos voos que saíram com atraso desde a meia-noite, 6 são do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e 5 do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Apenas dois voos continuavam atrasados até o último boletim, um em cada aeroporto citado. O outro voo com atraso foi registrado em Belém (PA).

Neste feriado nacional de Proclamação da República há registro de 58 voos atrasados (5,3% do total) desde a meia-noite, dos quais 14 ainda estavam com problema na última hora. O aeroporto de Vitória (ES) possui o maior registro de atrasos: ao todo, 6 dos 22 voos programados.

Três voos internacionais e 37 domésticos foram cancelados desde a meia-noite. O boletim da Infraero leva em conta as operações em 52 aeroportos brasileiros.