Há cada vez mais detalhes do MP3 player da Microsoft Para um produto que oficialmente não existe, é surpreendente a quantidade de novos detalhes que ´vazam´ na internet a respeito de um suposto concorrente do iPod, bancado pela Microsoft. O projeto do chamado Zune, segundo os dados divulgados em blogs de tecnologia, deve ter um processador de 400 MHz e ainda poderá receber transmissões de rádio via satélite, a partir de serviços como a XM Radio, que opera nos EUA. As informações são atribuídas a um ´executivo que teria avaliado uma versão preliminar do aparelho´, dão conta de um aparelho com HD interno e 30 GB de capacidade, custando cerca de US$ 399. Outra possibilidade é a capacidade de tocar músicas em grupo por Wi-Fi: um grupo de até 10 amigos poderiam ouvir a mesma trilha sonora de um usuário. A Microsoft, claro, nega ter um projeto do tipo em desenvolvimento. Mas é importante frisar que a empresa aprendeu a empregar estratégias virais, pelo jogo de boatos estrategicamente plantados e negações oficiais para promover o UMPC - Ultra Mobile PC, anunciado neste ano pela empresa.