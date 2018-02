Há indício de incêndios criminosos, diz ministra A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, afirmou nesta sexta-feira que "há indícios muito fortes de incêndios criminosos" no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo o coordenador de Emergências Ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Christian Berlinck, uma lata com combustível foi encontrada perto da cachoeira da Macumba. O foco de fogo perto dessa cachoeira foi extinto na noite de ontem.