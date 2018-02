'Há irregularidades, mas não são a regra'

A maior parte das ações judiciais não são fruto de esquemas para aumentar o lucro de indústrias farmacêuticas, mas de necessidades reais dos pacientes. A análise é de Mário Scheffer, presidente do Grupo Pela Vidda/SP de apoio a pessoas que vivem com o HIV e pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). "Sem dúvida acontecem irregularidades e elas devem ser punidas", diz ele. "Mas não constituem a regra."

Scheffer sublinha que é perigoso estigmatizar as demandas judiciais de medicamentos. "Obviamente não são a forma ideal para garantir acesso às terapias, pois supõem um atraso para o paciente e um gasto maior para o Estado. Mas, muitas vezes, apressam a inclusão de uma droga importante no rol dos remédios cobertos pelo SUS", justifica.

Ele cita o programa de acesso universal aos antirretrovirais da aids. "As ações judiciais tiveram um papel importantíssimo. Hoje, quase não existem, pois, graças a elas, criou-se um modelo nacional e estadual de atualização periódica da lista."

Scheffer recorda que muitos medicamentos citados no trabalho já foram incluídos na lista do SUS. Pelo menos dois - adalimumabe e etanercepte -, entraram no Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional no fim de 2006, que foi o ano analisado no trabalho.

"Também há o caso de remédios que estão na lista, mas que, mesmo assim, por problemas de gestão, só são obtidos via Justiça", aponta Scheffer.

Para Vera Valente, diretora da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), os dados do Sistema de Controle Jurídico da Secretaria de Estado da Saúde deveriam receber outra leitura. "É natural a especialização de advogados em algumas áreas do direito", diz. "Além disso, os pacientes costumam se organizar em associações de pacientes e é comum que elas recorram a advogados especializados nesse tipo de ação."

"A judicialização da saúde é ruim para todo mundo", complementa Vera. "É ruim para o paciente porque recebe o remédio atrasado, ruim para a empresa porque vende poucas unidades e ruim para o Estado, porque paga mais caro."

Para ela, a solução é atualizar com mais frequência a lista dos medicamentos do SUS. Vera também defende a participação dos laboratórios nas discussões. "Sabemos que os recursos são limitados, por isso a presença da indústria ajudaria a encontrar soluções para garantir uma aplicação mais eficaz."

A presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), Merula Steagall, afirma que é motivo de orgulho a existência de uma cláusula na Constituição que garante o direito à atenção em saúde e que permite aos pacientes exigir na Justiça o respeito a esse direito.

"Seria um retrocesso impedir as ações só porque uma minoria atua de forma criminosa", considera Merula. "É necessário punir os culpados e garantir os direitos dos demais." Ela elogia o governo do Estado por oferecer drogas para tratamento de câncer já aprovadas pela Anvisa, mas que não foram incluídas nas listas do SUS.

"Nos últimos 12 anos, nenhuma droga para câncer foi incluída na lista do Ministério da Saúde", diz a presidente da Abrale. "Há pelo menos 70 medicamentos na fila de espera." Ela aponta que, fora de São Paulo, muitos pacientes, mesmo com ação judicial, não têm acesso aos remédios que necessitam.

PARA LEMBRAR

STF defendeu legitimidade dos pedidos

O Supremo Tribunal Federal indeferiu em março nove recursos apresentados pelo Poder Público contra decisões judiciais que obrigavam o SUS a comprar medicamentos. O ministro Gilmar Mendes disse que, "na maioria dos casos", a intervenção garante o "cumprimento de políticas já estabelecidas".