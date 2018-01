Há quem diga não ao assédio dos portais Enquanto os portais se abrem para os blogs, há blogueiros que torcem o nariz para a "oferta". A maior polêmica envolveu o Abril.com. Desde setembro, o site convida blogueiros para serem "VIPs". Muitos – mesmo quem não foi convidado – reclamam de que a empresa não dividirá os lucros com anúncios e terá direito "irrestrito" sobre os posts. Marcelo Träsel, de 30 anos, do blog Martelada (www.insanus.org/martelada), não aceitou. "Teria de montar um blog novo. Seria muito trabalho. Se me pagassem, daí poderia considerar." Segundo Aline Sordili, da Abril, "obter conteúdo gratuito não foi o foco". "A Abril já produz muito conteúdo. O que queremos com os VIPs é povoar a nossa nova ferramenta de blogs." Mesmo quando há pagamento, há quem decline. Vinícius Chagas, de 24 anos, do Morando Sozinho (www.morandosozinho.net), recusou dois convites. "Prefiro independência. Eles queriam mexer no conteúdo." Ele, porém, aceitou a proposta do Yahoo, que não o "impede de fazer nada". R.M.