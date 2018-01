Há seis dias sem chuva, Cantareira sobe de novo e chega a 18,7% Pelo 23º dia consecutivo, o Sistema Cantareira, que abastece de água 6,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo, registrou alta neste domingo, 29, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A variação positiva de 0,1 ponto porcentual em relação a ontem aconteceu mesmo sem ter chovido na região do manancial. Agora, o sistema conta com 18,7% de sua capacidade. A área do Cantareira está há seis dias sem precipitações, segundo a Sabesp.