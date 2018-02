Há um suspeito das mortes de moradores de rua em SP

Pegolo esclareceu que duas vítimas foram atacadas na madrugada de domingo e outra, na madrugada de sábado. Os três eram homens, com idades entre 50 e 55 anos e foram atingidos com um objeto perfuro-cortante na cabeça. "Não encontramos nenhum objeto durante as investigações. A imprensa falou em marreta, mas não detectamos nada nesse sentido. As vítimas foram atingidas com algo semelhante a uma faca, facão", informou.

As três vítimas foram encontradas no centro de Campinas. José de Moura Neto estava morto quando a polícia o encontrou envolto em um cobertor, na Avenida Dr. Moraes Salles, na madrugada de sábado. Rafael Melo dos Santos e Paulo Angeleu da Silva foram atacados nas proximidades do terminal central de ônibus. Ambos foram socorridos mas morreram no hospital municipal.

O delegado Ruy Pegolo informou que teve acesso às imagens de câmeras de segurança instaladas nas vias públicas da região. "As imagens infelizmente não mostram as execuções, mas indicam um movimento periférico, no qual não identificamos nenhum grupo em ação", afirmou o delegado, que disse acreditar que uma ou duas pessoas tenham atacado os moradores de rua. A polícia ouviu conhecidos das vítimas e continua em busca do suspeito. "Ouvimos informalmente mais de 20 pessoas. Nosso suspeito ainda não foi encontrado ou ouvido."