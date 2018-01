Habbo Hotel, agora em versão brasileira O Brasil acaba de ganhar sua versão do Habbo Hotel, site de chats animados baseados em Flash e que usa perspectivas isométricas para personagens e ambientes. Criado em 2000, o serviço tem versões em cinco continentes, em 17 países diferentes e uma média de 5,4 milhões de visitantes mensais. O site é operado pela companhia finlandesa Sulake Corporation, especializada em jogos e comunidades virtuais. A versão beta do Habbo Hotel em português, que angariou 124 mil usuários no primeiro mês de funcionamento, é a primeira na América Latina. "Apesar da barreira da língua, muitos brasileiros já acessavam a comunidade de outros países, mas faltava um local para essas pessoas se expressarem em sua própria língua", reforça Simonetta Lulli, diretora regional da Sulake. Nesse ponto de encontro virtual voltado para o público adolescente, os usuários participam criando personagens customizados. Escolhe-se sexo, cor de pele, cabelo, roupas, sapatos e acessórios. A criação de personagens e a visita aos ambientes abertos, que incluem danceterias, bares, restaurantes e piscina, é gratuita. Também é possível adquirir créditos dentro do universo do Habbo Hotel, pagando no mundo real, que dão direito a adquirir quartos e construir ambientes personalizados, incluindo aí a compra de mobília e outros itens. Como outros sites de relacionamento, é possível criar listas de amigos e saber em que ambiente eles estão, se estiverem ligados no site.