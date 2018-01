Hábitos online de latinos expõem dados das empresas No Brasil, assim como no resto da América Latina, os funcionários das empresas usam a internet para fins pessoais e, por conta de descuidos, caem em golpes e tornam as redes corporativas vulneráveis a invasores e ao roubo de informações. Estas são algumas das conclusões da pesquisa Web@Work América Latina, realizada pela empresa de segurança digital Websense junto a funcionários e gerentes de tecnologia no Brasil, Chile, Colômbia e México. A pesquisa descobriu que os funcionários latino-americanos estão gastando bastante tempo navegando na internet para fins pessoais. Por exemplo: funcionários passam em média 4,9 horas por semana, ou quase uma hora por dia, navegando em sites não relacionados ao trabalho. Cerca de 40% dos funcionários nas regiões pesquisadas passam mais de 5 horas por semana navegando em sites não relacionados ao trabalho no horário de expediente. Entre os serviços acessados, notícias foram os mais populares, com 64% dos funcionários admitindo navegar em sites do tipo durante o período de trabalho. Outros sites populares para as visitas incluem os de finanças, como Internet Banking e de investimentos (51%), sites de e-mail pessoal (42%), compras e comércio eletrônico (36%) e sites esportivos (26%). Presa fácil Os funcionários também estão mal-preparados para enfrentar golpes na internet. A pesquisa mostra, por exemplo, que 22% dos funcionários, ou cerca de um em cada cinco, caem em golpes de phishing, ataque em que o usuário fornece informações para uma cópia de um site real Um em cada cinco gerentes de TI (22%) diz que funcionários em sua empresa foram vítimas de ataques de phishing e clicaram em um link para um site de phishing em computadores ou dispositivos móveis do trabalho. Destse, um em cada dez funcionários (12%) forneceu informações importantes como dados financeiros, pessoais ou confidenciais, senhas da rede corporativa ou números de CPF, como resultado de ataques de phishing. Por conta da empresa Os investimentos das empresas em banda larga também acabam sendo aproveitados indevidamente pelos funcionários: 31% dos funcionários fizeram download de mídia da internet, como músicas ou filmes, para seus computadores de trabalho. Ainda, 30% dos funcionários gerenciam e armazenam fotos digitais pessoais em seus computadores de trabalho e 15% dos funcionários compartilham seus computadores de trabalho ou dispositivos móveis com amigos e familiares. O hábito se estende ao uso de programas como o MSN Messenger: dois em cada três (68%) funcionários usam mensagens instantâneas no horário de trabalho. Enquanto 36% usam mensagens mais para fins relacionados ao trabalho, 19% admitem usá-las mais para assuntos não-relacionados a suas atividades. A empresa afirma que 43% das empresas na América Latina aprovam o uso de programas de mensagens instantâneas. Confiança A pesquisa mostrou, por exemplo, que 86% dos gerentes de TI acreditam que as ferramentas anti-spyware adotadas nas empresas impedem ataques nas redes. Mesmo assim, 63% dos gerentes de TI admitem que, em algum momento, as estações de trabalho em suas empresas foram infectadas com spyware. De forma similar, 95% dos gerentes de TI dizem que estão confiantes que o software antivírus atual de suas empresas é capaz de impedir ataques em sua rede de computadores. Ao mesmo tempo, quase um em cada três (30%) dos gerentes de TI diz que os sistemas de computadores de sua empresa foi infectado por vírus baseados na web, tais como Toopher, Scob, Sober, e o worm Netsky. A pesquisa também revelou que 72% dos gerentes de TI acreditam que laptops corporativos e outros dispositivos móveis usados fora do ambiente de trabalho e depois reconectados à rede corporativa apresentam atualmente um risco de segurança. ?Definitivamente, medidas tradicionais de segurança não são suficientes para proteger as empresas contra as atuais ameaças da Internet?, diz Adauto de Mello Jr, diretor comercial para a América Latina da Websense, Inc.