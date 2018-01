Hacker alega ter decifrado restrições do iPod Um hacker norueguês conhecido por ter desvendado a tecnologia de proteção contra cópias nos DVDs alega ter destravado as restrições de reprodução do iPod e dos iTunes da Apple, e pretende licenciar seu código para outros. A atitude de Jon Lech Johansen, também conhecido como "DVD Jon", poderia iniciar uma briga entre o rapaz de 22 anos e os advogados da Apple, dizem especialistas, mas, se bem-sucedida, poderia liberar os usuários de algumas restrições impostas pela Apple e seus rivais à música digital. Atualmente, as músicas adquiridas no arquivo online iTunes Music Store, da Apple, não podem ser reproduzidas em aparelhos portáteis fabricados por outras empresas. As canções obtidas em muitos outros arquivos online também não funcionam nos iPods, pois usam uma forma similar de proteção contra cópias. Johansen divulgou ter desenvolvido uma forma de contornar essas restrições. Mas, ao contrário de seu trabalho anterior, que ele normalmente oferece de graça, o norueguês tem planos para capitalizar seus esforços através de sua empresa DoubleTwist Ventures, de acordo com a única outra funcionária, a diretora Monique Farantzos. Um cliente não revelado vai usar a tecnologia em breve para que seu conteúdo protegido contra cópias seja reproduzido em iPods, disse ela, recusando-se a dar mais detalhes. "A Apple pode nos trazer alguns problemas, mas nada suficiente para nos deter", disse Farantzos. "Nós acreditamos estar em solo firme legalmente, a nossos advogados nos deram o sinal verde". A porta-voz da Apple Kristin Huguet disse que a empresa não quis comentar o assunto.