Hacker britânico perde apelação contra extradição aos EUA Um especialista britânico em computadores acusado por Washington de ser responsável pela "maior invasão a sistemas militares de todos os tempos" perdeu uma apelação na terça-feira contra planos de extradição para os Estados Unidos para ser julgado. Gary McKinnon foi preso em 2002 acusado por promotores norte-americanos de ter acessado ilegalmente 97 computadores do governo dos EUA, incluindo máquinas no Pentágono, Exército, Marinha e da agência espacial Nasa, causando danos de US$ 700 mil. Dois juízes britânicos rejeitaram apelação de McKinnon e sustentaram ordem anterior de extradição, que é apoiada pela Secretaria do Interior da Inglaterra. "A conduta do senhor McKinnon foi intencional e calculada para influenciar e afetar o governo norte-americano por intimidação e coerção", afirmou o juiz Maurice Kay. "Como resultado de sua conduta, prejuízo foi causado a computadores que tiveram sua integridade, inviolabilidade e operação comprometidas", disse o juiz. Os advogados de McKinnon argumentaram que enviá-lo aos EUA poderia comprometer seus direitos humanos. McKinnon, cujo nome hacker é "Solo", admitiu ter acessado os computadores dos EUA, mas nega ter causado qualquer dano aos equipamentos. Quando ele foi indiciado, Paul McNulty, promotor dos EUA, disse que o McKinnon foi responsável pela "maior invasão de computadores militares de todos os tempos". Se considerado culpado nos EUA, McKinnon pode pegar até 70 anos de reclusão e ser condenado a pagar até US$ 1,75 milhão. Ele ainda pode recorrer da decisão desta terça-feira à Câmara dos Lordes, instância mais elevada da Inglaterra.