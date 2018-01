Hacker condenado a quase cinco anos nos EUA Jeanson James Ancheta, homem que invadia computadores e sistemas para prejudicar redes de informática e enviar correio comercial ("spam"), foi condenado a 57 meses de prisão em Los Angeles, na Califórnia. Em janeiro, Ancheta se declarou culpado de conspiração, fraude e de danificar computadores do governo, informaram fontes oficiais. Ancheta deverá cumprir outros três anos em liberdade condicional, segundo o juiz Gary Klausner. O juiz ordenou, além disso, que o réu pague uma multa de US$ 15 mil, além de devolver cerca de US$ 60 mil obtidos de forma ilícita. "Seu pior inimigo é sua arrogância intelectual, que levou à certeza da impunidade", disse Klausner ao anunciar a condenação. Ancheta foi acusado de invadir cerca de 500 mil computadores. Ele usou programas ("bots") instalados ocultamente que permitem a um hacker controlar as máquinas à distância. Os promotores consideraram o caso especial porque Ancheta tirou proveito de seus ataques ao vender o acesso a outras pessoas e plantar nos sistemas um software que permitia a transmissão de propaganda para infectar os computadores.