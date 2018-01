Hacker diz ter quebrado bloqueio do iPhone

O hacker DVD Jon, que se tornou notório por quebrar a proteção anticópia de DVDs, afirmou em seu blog que conseguiu contornar o esquema de ativação do iPhone. O aparelho, no entanto, só permite usar as funções de tocador digital de vídeos e músicas e permite o acesso à internet quando sob conexões do tipo Wi-Fi. O método usado popr DVD Jon burla as restrições da Apple e da AT&T: a ativação do aparelho só era possível junto à operadora ou pelo site da loja virtual Itunes. Mas nenhum método até agora provou ser possível o uso do iPhone em outra rede GSM que não a da AT&T, que detém a exclusividade para a comercialização do iPhone no mercado norte-americano.