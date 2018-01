'Hacker do ano' é preso na Suécia após invadir embaixadas

O hacker sueco que ganhou o título informal de "hacker do ano" foi preso na última segunda-feira, 12, numa dramática invasão de seu apartamento e levado para interrogatório em Estocolmo, na Suécia. A polícia também apreendeu a maioria de seus computadores. A informação foi publicada nesta quinta-feira, 15, pelo jornal australiano The Sidney Morning Herald. Em agosto, Dan Egerstad, um consultor de segurança, interceptou dados de uma rede global de comunicação usada por embaixadas de todo o mundo e teve acesso a 1 mil contas de e-mail. Elas continham informações diplomáticas confidenciais e outras mensagens governamentais importantes. Após informar os governos envolvidos sobre suas falhas de segurança e não receber resposta, Egerstad publicou em seu site cem contas de e-mail, com detalhes de login e senha, para qualquer curioso que quisesse acessá-las. O site, cujo endereço era derangedsecurity.com, já foi tirado do ar. O "hacker do ano" tinha voltado à sua rotina normal, quando, na segunda-feira de manhã, seu apartamento a 650 quilômetros de Estocolmo, foi invadido por agentes da Swedish National Crime (que Egerstad costumava chamar de "nosso FBI", em referência à força de segurança norte-americana) e da Swedish Security Police ("nossa CIA", a polícia de elite dos EUA). Era por volta de 9 horas quando Egerstad desceu as escadas para entrar em seu carro e foi abordado por policiais. Em entrevista por e-mail, o hacker descreveu a cena como "retirada de um filme ruim". "Encontrei duas carteiras da polícia na minha cara quando abri a porta", afirmou. Após a prisão, os policiais vasculharam o apartamento de Egerstad, para confiscar computadores, CDs e HDs portáteis.