Hacker invade loja da AT&T e rouba dados de 19 mil A operadora de telefonia AT&T admitiu nesta terça-feira, dia 29, que sua loja online nos EUA foi invadida por um hacker e que dados de 19 mil clientes, incluindo informações pessoais e financeiras, como números de cartões de crédito, foram expostos. Os clientes e as operadoras de cartões de crédito envolvidos no episódio já foram notificados, disse a companhia. O roubo de dados aconteceu durante o último final de semana com clientes que compraram equipamentos de acesso banda larga (modems DSL) pela loja online da companhia. A AT&T também informou que irá pagar pelas despesas de monitoramento de operações de crédito dos clientes afetados. (Com Agências Internacionais)