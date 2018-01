Hacker rouba dados sigilosos de líder da direita francesa Um hacker roubou dados de conteúdo delicado de um computador nos escritórios do líder francês de direita Jean-Marie Le Pen, disse a polícia, aumentando seus medos de que a oposição tente tirá-lo da próxima corrida presidencial. A quebra de segurança da sede da Frente Nacional vem com a intensificação das práticas de campanha na França antes das eleições de abril e maio, com vários candidatos passando por escândalos nas últimas semanas. Le Pen, que surpreendeu a França ao terminar em segundo lugar na eleição presidencial de 2002, luta para assegurar o apoio de pelo menos 500 autoridades eleitas necessárias para que possa concorrer. Ele disse estar sendo alvo de uma ofensiva bem preparada para persuadir as autoridades de não assinarem o apoio e pediu à polícia para abrir uma investigação após suspeitar que os nomes de seus potenciais apoiadores podem ter sido vazados. O hacker teve acesso ao usar um site de internet especializado em romper códigos de acesso em computadores. Um funcionário da Frente Nacional que usou a máquina invadida foi detido, mas liberado mais tarde. As notícias da invasão eletrônica vieram uma semana depois de o Partido Socialista ter exigido uma investigação sobre o que alegou ser uma série de roubos contra sua equipe de campanha. Le Pen tem até o dia 16 de março para ganhar apoio de pelo menos 500 dos 42 mil representantes eleitos na França, incluindo parlamentares e prefeitos, para se tornar candidato. Os principais candidatos ao cargo são o conservador Nicolas Sarkozy e a socialista Ségolène Royal.