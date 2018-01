Hackers atacam site do jornal do Partido Comunista da China A versão online do "Diário do Povo", jornal oficial do Partido Comunista da China (PCCh), foi atacado esta semana por "hackers", que publicaram frases obscenas numa de suas páginas, informaram hoje sites especializados no acompanhamento da imprensa chinesa. O ataque aconteceu no fórum em inglês do site, mas já foi consertado pelos administradores. Apareceram links com palavras obscenas, que no entanto não levavam a páginas pornográficas, e sim a uma seção do "Diário do Povo" com uma foto de uma professora chinesa. Praticamente todo o texto da página foi mudado. A página permaneceu com o conteúdo alterado pelo menos durante os dias 8 e 9 de agosto. O blog "ESWN", escrito em Hong Kong, foi um dos primeiros a notar o ataque e ainda mostra como ficou a página do "Diário do Povo" depois de "hackeada". "É possível que tenhamos sido vítimas de um ´hacker´, vamos investigar", afirmou à imprensa um dos responsáveis pela manutenção do site. O "Diário do Povo", fundado em 1948, é o órgão mais tradicional da propaganda comunista e tem uma rígida linha editorial. Seus conteúdos costumam ser comunicados oficiais do PCCh com um alto teor ideológico. A circulação é de 4 milhões de exemplares, mas boa parte das vendas se deve a assinaturas obrigatórias em órgãos oficiais. A China, com 123 milhões de internautas, é um dos países que sofrem maior censura de conteúdo da internet. Alguns internautas chineses usam ataques a sites oficiais como forma de protesto.