Hackers clonam chip usado em implantes em humanos Durante o evento HOPE(Hackers on Planet Earth), que aconteceu na semana passada, em Nova York, uma dupla de hackers mostrou ser possível clonar informações de um dos chips implantáveis da Verichip. Estes componentes, que são usados em aplicações como monitoramento de segurança e no companhamento de pacientes crônicos, atuam como etiquetas RFID, respondendo ao sinal de um leitor apropriado, emitindo as informações que contêm. Os hackers Annalee Newitz e Jonathan Westhues mostraram que o sinal do chip pode ser captado e depois duplicado com uma antena comum conectada a um laptop. A fabricante disse que irá avaliar os resultados do método usado pelos hackers, mas assegurou que é "é muito difícil roubar um Verichip". Com Agências Internacionais