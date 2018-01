Hackers desafiam o bloqueio Como o iPhone, o iPod Touch é bloqueado: não permite a instalação de nenhum programa, exceto os fornecidos pela Apple. Isso detonou uma verdadeira guerra entre a Apple e hackers de todo o mundo, que se mobilizaram para achar um meio de destravar o aparelho. Deu resultado: já circula na internet o programa Installer, que libera totalmente o iPod Touch e permite baixar e instalar uma infinidade de softwares no aparelho. Infelizmente boa parte é sem graça. Os melhores que encontramos em nossos testes foram o MobileScrobbler (que permite acessar no iPod a rádio online Last.Fm) e o TuneWiki (que mostra a letra da música que você está ouvindo). Mas há falhas. O Mobile Scrobbler, por exemplo, não dá acesso a todas as estações da Last.Fm, não permite pular músicas e trava bastante. Por meio do programa Installer também é possível ter acesso a versões piratas dos softwares da Apple. Mas nos testes do Link não foi possível baixá-los. Em todas as tentativas aparecia a mensagem "site não encontrado". Em breve essas peripécias serão coisa do passado: em fevereiro, a Apple promete abrir o iPod Touch e o iPhone para softwares desenvolvidos por terceiros. Isso porque a empresa está começando a reconhecer, finalmente, a força dos hackers. Desde que o iPod Touch e o iPhone foram lançados, no ano passado, a Apple já distribuiu três atualizações de segurança cujo objetivo é travar os aparelhos desbloqueados. Em todas as vezes os hackers acabaram levando a melhor. Na semana passada conseguiram quebrar as proteções impostas pela última atualização do iPhone e do iPod Touch (sistema operacional versão 1.1.3). O novo lote de iPod Touch já virá com os novos programas da Apple instalados de fábrica. Então, se você pretende comprar um Touch, é melhor esperar um pouco e já pegar a versão nova. Para identificá-la, verifique o código "part number" impresso na caixa do aparelho. O iPod Touch atual tem o código MA623LL/A. O novo modelo terá outro código, provavelmente com a letra "B".