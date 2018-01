Hackers invadem e alteram site da Câmara dos Deputados

O site da Câmara dos Deputados na internet foi invadido nesta quinta-feira, dia 28, por hackers que alteraram parte do conteúdo publicado na página. Títulos de algumas reportagens da Agência Câmara foram substituídas pela mensagem "hacked by hipermachine greetz: Skywalker." Segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação da Câmara, peritos dizem que a invasão se originou a partir de São Paulo. O site foi retirado do ar para manutenção e está no ar novamente. Mas a seção de notícias apresentava problemas na manhã desta sexta-feira, mostrando apenas informes do dia. Notícias dos dias 26, 27 e 28 de junho não estavam sendo exibidas.