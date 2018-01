Hackers invadem e tiram site da FAB do ar Reprodução Hackers invadiram na noite de segunda-feira, 24, o site da Aeronáutica. Quem tentava acessá-lo às 23h45 deparava-se com a mensagem "Opsss!! FORÇA AÉREA BRASILEIRA. vOCê foi Desfigurada!!!" e era impedido de conferir o conteúdo original da página. Os invasores, que assinam como Fatal Error Group, colocaram ainda a frase "Asas tão fortes quanto inofensivas!" e uma imagem da bandeira do Brasil. Procurado às 23h50 pela reportagem, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informou que ainda não tinha informações sobre o caso. Os sites da Marinha, do Exército e do Ministério da Defesa estavam normais.