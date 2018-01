Hackers invadem site da ONU e deixam protesto

Hackers invadiram o site oficial das Organização dos Nações Unidas (ONU) e forçaram os administradores a tirar algumas seções do ar. Frases de protesto que acusavam os Estados Unidos e Israel a matar crianças apareceram na área reservada aos pronunciamentos do secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon. Outras páginas do site também foram invadidas pelo grupo, que descreveu seu ato como um "ciberprotesto". Em outros ataques, hackers já usaram o mesmo nome e declararam agir da Turquia. Dessa vez, a mensagem no site da ONU dizia "Hey Ysrail and Usa dont kill children and other people Peace for ever No war." ("Ei, Israel e Estados Unidos, não matem crianças e outras pessoas. Paz para sempre. Não à guerra.") Os hackers se identificaram como "kerem125", "Gsy" e "M0sted". Em uma mensagem deixada no site de uma agência de viagem, os mesmos invasores se descreveram como "turcos deformados". A ONU foi forçada a tirar as página do ar para ajustes, mas pouco tempo depois os pronunciamentos do secretário-geral já estavam disponíveis.