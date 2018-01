Hackers invadem site da PM do Rio e convocam protesto A página na internet da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro foi invadido por hackers na noite desta segunda-feira, 14. No site foi publicado um vídeo de dois minutos e dez segundos, assinado pelo grupo Anonymous, que convoca a população para um protesto previsto para esta terça-feira, 15, Dia do Professor.