Hackers invadem site do tabloide britânico 'The Sun'

Os hackers redirecionaram os visitantes à conta de Twitter do grupo de hackers Lulz Security, que ganhou notoriedade após vários ataques cibernéticos contra os sites da Sony Corp, da agência de inteligência dos Estados Unidos (CIA) e da Fox TV, da News Corp.

"Temos o Sun/News of the World", postou o LulzSec no Twitter na noite de segunda-feira, quando a primeira página da edição de terça-feira do tabloide no site dizia "Encontrado corpo de magnata da mídia".

A News International, subsidiária britânica da News Corp, de Murdoch, está no centro de um escândalo de grampos telefônicos que abalou seu império de negócios, políticos britânicos e autoridades policiais.

Mais cedo na segunda-feira, o membro do LulzSec identificado como Sabu publicou no Twitter que hackers estavam "debruçados sobre e-mails (do Sun/News of the World)" e que divulgariam um comunicado na terça-feira.

Sabu também começou a publicar o que disse ser detalhes de contato e logins de funcionários da News International, incluindo a ex-executiva Rebekah Brooks. Não foi possível verificar se os dados eram verdadeiros.

A News International afirmou que estava "ciente do que estava acontecendo e que equipes técnicas da empresa trabalhavam no caso."

(Reportagem de Brenda Goh)