Hackers invadem Twitter de emissora e anunciam morte falsa de Obama

Hackers invadiram nesta segunda-feira a conta de Twitter da emissora de TV americana Fox News e anunciaram a morte do presidente do país, Barack Obama.

A mensagem em inglês"BREAKING NEWS: @BarackObama assassinated, 2 gunshot wounds have proved too much.", ou "URGENTE: @BarackObama assassinado, dois ferimentos de tiros foram fatais" ficou no ar por mais de duas horas.

Um grupo ou indivíduo que assina por The Script Kiddies teria assumido a autoria do trote.

A primeira mensagem foi publicada às 03h00 em Washington (02h00 em Brasília) e dizia "Just regained full access to our Twitter and email. Happy 4th" ou "Acabei de recuperar acesso total à nossa conta de Twitter e e-mail. Feliz 4 de julho", em referência ao aniversário da Independência dos EUA, celebrado nesta segunda-feira.

A segunda mensagem , "@BarackObama has just passed. The President is dead", ou "@BarackObama acaba de falecer. O presidente está morto", ficou pouco tempo no ar.

Motivo

Os tuítes apareceram no Twitter da Fox com o ícone da empresa.

Entre as mensagens sobre Obama, alguns tuítes foram feitos por um usuário chamado The Script Kiddies, uma gíria entre internautas para denominar pessoas inexperientes, que usam tecnologia convencional para hackear.

Outro site do conglomerado Fox tinha sido atacado em maio deste ano pelo grupo Lulz Security.

Não está claro o motivo do ataque desta segunda-feira.

A Fox é a TV de notícias a cabo mais popular dos Estados Unidos e é criticada por parte da população americana por seu perfil conservador. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.