Hackers judeus atacam sites pornográficos em Israel Um grupo organizado de hackers judeus ultra-ortodoxos está invadindo e alterando sites com conteúdo adulto em Israel. Um grupo, auto-intitulado "ultra-orthodox sex commando" está entrando nos endereços e substituindo fotos de sexo e mulheres nuas por imagens do conhecido rabino Menahem Mendel Schneerson, líder do movimento judaico Lubavitch. Os grupos de hackers conservadores afirmaram que estão chocados com a obscenidade em alguns endereços adultos e que querem banir esse tipo de serviço, atacando os sites do tipo operando em Israel. Um dos sites invadidos trazia a seguinte mensagem: "Nós, um grupo de internautas religiosos, invadimos este site e apagamos todas as obscenidades. Os outros sites que planejamos derrubar estão listados abaixo." Outra mensagem ressaltava que a "a cabala sagrada avisa que o pegado de desperdiçar esperma em vão é a causa de muitas doenças e desgraças." De acordo com informações do site noticioso Ynet, que pertence ao jornal Yedioth Aharonot, existem cerca de 40 sites de conteúdo adulto funcionando em Israel e cerca de 20 fóruns relacionados a sexo. Ainda não há notícia de que o grupo tenha sido bem sucedido em novos ataques.