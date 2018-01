Hackers não acessaram dados importantes dos EUA O Departamento de Estado americano assegurou hoje que os hackers que recentemente invadiram seu sistema não conseguiram obter dados de grande importância. Os resultados iniciais da investigação para esclarecer o ocorrido indicam que nenhuma "informação relevante do Governo dos Estados Unidos" corre perigo, afirmou em entrevista coletiva o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack. Os sistemas que foram invadidos, acrescentou, são os "desqualificados", ou seja, que não estão relacionados com material considerado secreto. No entanto, McCormack reconheceu que, por causa da invasão, ocorrida em meados de junho, empregados do Departamento tiveram que mudar suas senhas de acesso, e alguns escritórios e embaixadas tiveram acesso à internet limitado. Fontes oficiais citadas pela rede de televisão "CNN" indicaram que as conexões já foram restabelecidas em quase todos esses escritórios. A operação dos hackers foi centrada nos computadores de escritórios correspondentes ao departamento para assuntos da Ásia e o Pacífico, que coordena a política diplomática em países como China, as duas Coréias e Japão.