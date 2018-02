Haddad aprova proposta de obrigatoriedade do Enem

De acordo com a presidente do Consed, Maria Auxiliadora Seabra, "o maior avanço da proposta é que o exame passará a ser uma base de comparação, de estatística, para avaliar o ensino das escolas públicas e monitorar o desempenho dos alunos". No entanto, para a medida entrar em vigor, o ministério deve avaliar se todos os estudantes do País têm acesso aos locais onde serão realizadas as provas. Haddad pediu um exame de logística para conferir a viabilidade da proposta. "O exame não é realizado em todas as escolas. Temos de conferir se há orçamento para financiar transporte e alimentação dos alunos", explicou Seabra.

O Ministério da Educação (MEC) e o Consed também aprovaram hoje as modificações por que passará a prova do Enem no ano que vem, divulgadas à imprensa ontem. O novo formato da prova deve ser mais focado na compreensão de problemas e vai banir questões que requerem a memorização de datas históricas ou fórmulas matemáticas. Outra decisão é o fim das questões com "pegadinhas", ou seja, que possam confundir os alunos, como anunciou ontem o ministro.

De acordo com Haddad, os conteúdos cobrados na prova serão os mesmos ensinados pelas escolas públicas no ensino médio. A diferença, definida em uma reunião realizada ontem entre reitores e o MEC, será na quantidade, menor, e na forma de desenhar as questões. "O que a matriz de conteúdos e habilidades vai dizer é ''o conteúdo é esse e vamos abordá-lo assim''", disse o ontem o ministro. "Mas vai deixar claro que o conteúdo é o atual, que está na estrutura curricular da maior parte dos Estados hoje."

Currículo

Haddad disse que o novo Enem não poderá ser aplicado durante o período de aula e terá datas e locais confirmados previamente. A proposta é que o exame faça com que o currículo do ensino médio norteie as provas de acesso ao ensino superior e não o contrário, como Maria Auxiliadora acredita que esteja acontecendo. "Por meio do novo exame, será possível sentar à mesa com as universidades e propor mudanças tanto nos vestibulares como nos currículos dos cursos. Os professores devem estar adaptados ao conteúdo cobrado pelo novo Enem", afirmou.