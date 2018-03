Haddad cria Hora Certa em hospital particular O prefeito de são Paulo, Fernando Haddad, inaugurou, na segunda-feira, 13, o primeiro convênio de Ministério da Saúde e Prefeitura para criar a Rede Hora Certa no Hospital Santo Antônio, ligado à Beneficência Portuguesa, na zona leste. Isso apesar de o Programa de Metas proposto na campanha de 2012 prever obter terrenos, construir e instalar 32 unidades da rede. "O convênio se integra totalmente ao que foi proposto", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.