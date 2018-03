Haddad diz que carnaval de rua é desejo da sociedade O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (SP), disse há pouco no camarote da Cidade, no sambódromo do Anhembi, que o carnaval de rua na capital é um "grande desejo" da sociedade paulistana, que tem nos últimos tempos demonstrado enorme vontade em ocupar as ruas da capital. "O carnaval de rua é uma prévia do sucesso que vai ser o carnaval de São Paulo", afirmou Haddad em conversa com jornalistas no Anhembi.