Haddad e Alckmin anunciarão redução de tarifas O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciarão a redução da tarifa de ônibus, metrô e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O anúncio será feito nesta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes. Com a decisão, o valor das tarifas, atualmente em 3,20 voltará a 3 reais.