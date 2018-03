Haddad pode recorrer de liminar da Feira da Madrugada O prefeito Fernando Haddad afirmou nesta segunda-feira, 13, que a Prefeitura vai acatar a recomendação do Corpo de Bombeiros de fechar a Feira da Madrugada para obras emergenciais de segurança. "Não podemos conviver com situação de insegurança tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores da feira", afirmou. Nesse sábado, 11, a corporação fez uma vistoria no local e encontrou irregularidades.