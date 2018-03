Haddad promete 50 km de corredores até fim do mandato Além das faixas exclusivas, a gestão do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), promete criar 150 quilômetros de corredores para ônibus até o fim de 2016, quando termina o atual mandato. Estarão contempladas vias nas quais a Prefeitura agora promete criar faixas exclusivas, como as Avenidas 23 de Maio e Rubem Berta.