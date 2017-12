Haddad recebe prêmio Travelers' Choice Destinos pra SP

As cidades vencedoras são determinadas pela qualidade e quantidade de avaliações dos hotéis, atrações e restaurantes ao longo de 12 meses. O evento será na sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, às 10h.

Além de São Paulo, o Brasil tem outras 12 cidades no ranking das 25 melhores da América do Sul. A vencedora sul-americana foi Buenos Aires. Istambul foi o destino campeão no mundo, seguido de Roma, Londres e Pequim.

Confira os rankings:

Cidades brasileiras vencedoras na América do Sul:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. São Paulo, São Paulo

4. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

10. Gramado, Rio Grande do Sul

11. Salvador, Bahia

13. Florianópolis, Santa Catarina

14. Curitiba, Paraná

17. Fortaleza, Ceará

19. Natal, Rio Grande do Norte

20. Trancoso, Bahia

21. Jericoacoara, Ceará

22. Belo Horizonte, Minas Gerais

23. Búzios, Rio de Janeiro

Brasil - Top 10:

1. São Paulo, São Paulo

2. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

3. Gramado, Rio Grande do Sul

4. Salvador, Bahia

5. Florianópolis, Santa Catarina

6. Curitiba, Paraná

7. Fortaleza, Ceará

8. Natal, Rio Grande do Norte

9. Trancoso, Bahia

10. Jericoacoara, Ceará