Haddad reúne-se com Mantega para tratar do PAC O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 3, que a reunião com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, tratou do cronograma a ser estabelecido para os desembolsos do governo federal para o município, no valor de R$ 8 bilhões. O montante será destinado a obras de mobilidade e infraestrutura previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).