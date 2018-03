Haddad sanciona lei sobre atividades de artistas de rua O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou nessa segunda-feira, 3, a lei que regulamenta as atividades de artistas de rua. Músicos, mímicos, circenses, dançarinos, atores, poetas e artistas plásticos estão autorizados a se apresentar em espaços públicos da cidade, mas com limitação de horário: as apresentações não podem ultrapassar às 22h.