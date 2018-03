Haddad usa festa para anunciar aumento de piso

"Fiquei muito satisfeito nesta semana com o acordo que fizemos com os 37 sindicatos representados na nossa mesa de negociação. O servidor público de São Paulo, sobretudo de mais baixa renda, vai ter um aumento salarial significativo", disse o prefeito, sem dizer qual será o impacto da medida na folha de pagamento da Prefeitura, que hoje já chega perto do limite legal de 49% do Orçamento.

O piso da capital era de R$ 630. Aplicando o índice anunciado vai para R$ 1.132. A Prefeitura não informou se as gratificações por atividade que servidores costumam receber serão mantidas ou se o aumento do salário-base deve absorver tais benefícios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.