"Hadouken". O ápice da técnica marcial. "Hadouken", a projeção do ki, a força espiritual do lutador, uma técnica que demanda treinamento e vigor. "Hadouken", a bola de fogo azul que colocou o game Street Fighter no topo – jogo que volta em 2009 na melhor forma. Foi um "Hadouken" que mudou tudo. Até então, os jogos de luta tinham como expoente máximo Double Dragon. Andar, bater, quebrar, e nada mais. O duelo entre dois lutadores, a tensão da batalha, a adrenalina da competição, isso só veio mesmo com Street Fighter. O sucesso do game foi tão grande que a Capcom, empresa japonesa responsável pela franquia, criou um verdadeiro império de mídia em torno dos personagens. As aventuras dos rivais Ryu e Ken, e a jornada deles rumo à iluminação e domínio das artes marciais rendeu várias séries paralelas de jogos, filmes, desenhos animados para TV e cinema, mangás e até álbuns com a trilha sonora dos jogos. É claro que todo esse sucesso acabou corrompendo um pouco a essência da série. Quando veio com força para os EUA, o dano foi quase definitivo. Além de um desenho para televisão horrendo, um filme ruim – que inclusive foi o último do excelente ator Raul Julia – a série sofreu e acabou perdendo parte da sua identidade. O tempo passou, o clamor dos fãs aumentou e a Capcom decidiu reinventar sua principal franquia, modernizando-a sem esquecer os fundamentos que a fizeram famosa. Round one, fight! Fichatécnica STREET FIGHTER IV CAPCOM PLATAFORMAS | Xbox 360, PlayStation 3, PC (em breve) DISTRIBUIÇÃO | Synergex: (11) 4133-1313 PREÇO | R$ 280 WEB | www.capcom.com DETALHES | Fácil de jogar, é o novo capítulo da maior franquia de games de luta de todos os tempos